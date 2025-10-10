Yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kuzey ilçelerinde ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Cumartesi günü; İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ise genel olarak güneşli ve ılık hava koşullarının etkisi altında olacak. Sıcaklıklar bu bölgelerde 20-25 derece arasında seyredecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak, öğleden sonra ise hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Pazar günü; Doğu Anadolu'da etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı yerlerde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar sel ve su baskınına karşı uyarılıyor. İç Anadolu’da yağışlar öğleden sonra azalacak, ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Karadeniz Bölgesi’nde pazar günü de hafif yağışlar sürecek, özellikle doğu kesimlerde yağışlar yer yer kuvvetlenebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Akdeniz Bölgesi ve Kahramanmaraş’ta bu haftasonu hava genellikle ılık ve parçalı bulutlu geçecek.

Cumartesi günü bölgede hafif bulutlanma beklenirken, Kahramanmaraş çevresinde zaman zaman sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Pazar günü ise yağışların bölge genelinde artması öngörülüyor; özellikle Kahramanmaraş’ta yerel gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, bazı anlarda güçlenerek etkili olabilir. Bu nedenle dışarıda yapılacak etkinliklerde rüzgara karşı tedbirli olunması öneriliyor.