Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde pastırma sıcakları hafta sonu da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hafta sonu boyunca yalnızca Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer yağış geçişleri beklenirken, ülkenin büyük bölümünde ise hava durumunun genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edilirken hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Uzmanlara göre salı ve çarşamba günleri sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.