Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan Menzelet Barajı çevresinde oluşturulan piknik ve mesire alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Yoğun ilgi gören alan, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için adeta nefes alma noktası haline geldi. Ağaçlarla çevrili, yeşilin her tonunu barındıran doğası ve eşsiz baraj manzarasıyla dikkat çeken Menzelet Mesire Alanı, temiz havada piknik yapmak isteyenlere huzurlu bir ortam sunuyor.

Hafta sonlarında özellikle yoğunluk yaşanan bölgede vatandaşlar doğanın tadını çıkarırken, ailece keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.