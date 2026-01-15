Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından protokol üyeleri kürsüye çıkarak yaptıkları konuşmalarda, Halise Özkul adına kazandırılan kütüphanenin öğrencilere ilim, irfan ve adalet bilinci aşılayacak önemli bir eser olduğunu vurguladı.

Konuşmalarda, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en güçlü yatırım olduğu ifade edilerek, kütüphanenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Açılış programına; AK Parti İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekili Latif Öztürk, Kahramanmaraş Barosu Başkan Vekili Abdullah Tombul, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Kahramanmaraş Adliyesi Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörü Adli Sicil Memuru Naile Alevci, merhume Av. Halise Özkul’un ailesi, il ve ilçe yöneticileri, okul müdürleri ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri ve davetliler, kütüphaneyi gezerek yetkililerden kütüphanenin içeriği, kitap sayısı ve kullanım alanları hakkında bilgi aldı.

Modern ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenen kütüphanenin; ders çalışma, araştırma yapma ve okuma alışkanlığı kazandırma açısından önemli bir merkez olması hedefleniyor.

Program sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, bu tür sosyal ve kültürel projelerin önemine dikkat çekerek, gençlerin nitelikli ortamlarda eğitim görmesinin hem akademik başarıyı hem de toplumsal bilinci güçlendirdiğini ifade etti.

Gül, Halise Özkul adına açılan kütüphanenin, öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını söyledi. Halise Özkul’un adını yaşatacak olan kütüphanenin, öğrencilerin akademik, kültürel ve entelektüel gelişimlerine uzun yıllar boyunca katkı sunması amaçlanıyor.