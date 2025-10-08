Kahramanmaraş’ın eşsiz kültürü, zengin mutfağı ve müzik geleneği bu kez Akdeniz’in gözde noktalarından biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanıtıldı.

Girne Boğaz Piknik Alanı’nda düzenlenen “Dondurma Festivali ve Kahramanmaraş Tanıtım Günleri”, hem görsel hem de kültürel zenginlikleriyle katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinlik, yüzlerce Kahramanmaraşlı ve Kıbrıslı vatandaşı bir araya getirerek adeta kültürel bir buluşmaya sahne oldu.

Festivalin onur konukları arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de yer aldı. Protokol üyeleri, Kahramanmaraş’ın dünya çapında tanınan Maraş Dondurması başta olmak üzere, tarhana, baharat ve el emeği göz nuru ürünlerini inceleyerek stantları gezdi. Ziyaretçiler, tanıtım günleri sayesinde kentin kadim gelenekleri ve zengin mutfak kültürü hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri de sahne performansları oldu. Kahramanmaraş’ın kültürel dokusunu yansıtan halk dansları ve müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Özellikle halk ozanı Hilmi Şahballı’nın seslendirdiği türküler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Tanıtım günleri süresince kültür, lezzet ve müzik iç içe geçerken, katılımcılar bu anlamlı buluşmayı “iki yürek, tek lezzet” sözleriyle özetledi. Etkinlik, Kahramanmaraş’ın kültürel tanıtımına uluslararası bir katkı sağladı.