Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında Türkiye’nin yaralarını sarmak için seferber olan Azerbaycan, desteğini somut projelerle sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Azerbaycan tarafından deprem bölgesinde yaptırılan ve kardeşlik bağlarını simgeleyen Haydar Aliyev İlkokulu, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve diğer siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende Bir konuşma yapan Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağları bir kez daha vurgulandığını ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı törende Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de iki ülke halkının dostluk ve dayanışmasının en güzel yansımalarının ortaya çıkmaya başladığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek hep birlikte okul gezildi.