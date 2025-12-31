Geride bırakılan yılın özellikle deprem gibi büyük afetlerle Türkiye’ye önemli dersler verdiğini belirten Gürsoy, “Bu süreçler bizlere; ortak akıl, sorumluluk bilinci ve dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Sağlık ve eğitim alanındaki yatırımları yalnızca hizmet olarak görmediklerini vurgulayan Gürsoy, bu yatırımların ülkenin geleceğine yönelik bir sorumluluk anlayışının parçası olduğunu ifade etti. Gürsoy, sağlıklı bireyler ve bilinçli toplumlar olmadan kalıcı huzur ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Yeni yıl temennilerine de değinen Gürsoy, şehirlerin daha güvenli hale gelmesini, insan hayatını önceleyen bir anlayışın her alanda hâkim olmasını ve toplumsal huzurun güçlenmesini diledi.

Mesajında depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Gürsoy, sağlık çalışanları, eğitimciler ve tüm emek verenlere teşekkür etti.

Gürsoy, yeni yılın Türkiye’ye sağlık, huzur, güven ve umut getirmesini temenni ederek mesajını tamamladı.