Hastanede son dönemde gerçekleştirilen örnek vakalar, erken teşhisin ve deneyimli cerrahi ekibin hastalıkların seyrindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Kolon ve rektum kanserlerinde erken tanının hayati önem taşıdığı bilinirken, HG Hospital’da yapılan rutin kolonoskopi taramasında bir hastanın rektüm bölgesinde lezyon tespit edildi.

Hastaya ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon) yöntemiyle kapalı ameliyat uygulanarak, büyük bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadan hastalık tamamen temizlendi.

Bu yöntem, hastaya yüksek konfor sağlarken hastanenin minimal invaziv cerrahi alanındaki başarısını da gözler önüne serdi.

Erken belirti göstermeyen ve çoğunlukla geç evrede fark edilen pankreas kanserinde de HG Hospital’ın multidisipliner yaklaşımı dikkat çekiyor.

Hastaya özel hazırlanan ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi sürecini kapsayan tedavi planı, ekibin tecrübesi ile başarılı bir şekilde yürütüldü.

Safra taşlarına bağlı safra yolu tıkanıklıklarında ise hastanede nadir kliniklerde uygulanan bir yöntem tercih ediliyor.

ERCP ve Laparoskopik Kolesistektomi işlemleri aynı seansta gerçekleştirilerek hastanın hem hızlı hem de güvenli bir şekilde sağlığına kavuşması sağlanıyor.

Bu yaklaşım, ciddi komplikasyonların önüne geçerek hastaya önemli bir avantaj sunuyor.

HG Hospital, erken tanı konusundaki hassasiyeti, güçlü teknolojik altyapısı ve yüksek başarı oranlarıyla bölgenin önde gelen sağlık merkezleri arasındaki yerini koruyor.

Hem hasta konforunu hem de tedavi başarısını ön planda tutan yaklaşımı, hastanenin güvenilirliğini her geçen gün pekiştiriyor.