2025-2026 İBB Burs Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl burs programı için 2 milyar TL’lik bütçe ayırdı. Program kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Burs ödemeleri, önceki yıllarda olduğu gibi 3 taksit halinde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

İBB Bursu Kimlere Veriliyor? Başvuru Şartları Nelerdi?

İBB bursuna başvurabilmek için şu kriterler aranmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrenci ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi

Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf üniversitesinde %100 burslu olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duymak

Lisans öğrencileri için 30, lisansüstü için 40 yaş sınırı

Ara ve son sınıflarda minimum 2.00 not ortalaması

Bu şartları sağlayan adaylar burs başvurusu yapabildi.

İBB Burs Sonuçları Nereden Sorgulanacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler burs durumlarını şu kanallar üzerinden öğrenebilecek:

gencuniversiteli.ibb.istanbul

İstanbul Senin mobil uygulaması

153 Çözüm Merkezi

Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ile yapılacak.

İBB Burs Sonuçları Açıklandı mı? Son Durum Ne?

İBB tarafından yürütülen Genç Üniversiteli burs programı kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan başvuruların sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki süreçler dikkate alındığında, sonuçların Ocak ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Resmi açıklama yapılana kadar adayların yalnızca İBB’nin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Geçen Yılın Takvimi Bu Yıl İçin İpucu Veriyor

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 26 Eylül – 1 Kasım tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 31 Aralık’ta erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir başvuru süreci izlendiği için, burs sonuçlarının Ocak 2026’nın üçüncü haftasında açıklanabileceği öngörülüyor.

Sonuçlar Neden Henüz Açıklanmadı?

Resmi bir gecikme açıklaması bulunmamakla birlikte, yoğun başvuru sayısı ve belge doğrulama süreçlerinin sonuç tarihini etkilediği değerlendiriliyor. İBB tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından sorgulama ekranı aktif hale getirilecek.