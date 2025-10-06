Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu iş birliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Nehirden Denize, Maraş’tan Gazze’ye Yürüyüş ve Mitingi" adıyla düzenlenen organizasyon, hem bölge halkının hem de sivil toplumun Filistin’de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla bir araya gelmesini sağladı.

Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, burada İHH Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde özel bir çiz etkinliği düzenledi. Filistin’de yetim kalan çocukların yaşadığı zorluklara ve yaşamsal ihtiyaçlarına dikkat çekmek için organize edilen bu etkinlikte, Kahramanmaraşlı çocuklar ellerindeki kalemlerle duygularını ve dayanışmalarını yansıttılar.

Hazırlanan Filistin temalı resimler, hem mitinge katılanlar hem de bölge halkı tarafından büyük ilgi gördü. Bu resimler, Filistinli çocukların maruz kaldığı zorlukları ve acıları gözler önüne sermekle kalmayıp, aynı zamanda küresel bir farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Miting alanında konuşan İHH Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül ve etkinlik koordinatörü İsmail Yılmaz, böyle bir organizasyonun dünya genelinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen bu farkındalık etkinliğinin önemine dikkat çekti.

Organizasyon, miting alanında yapılan konuşmalar, çocukların çizimlerinin sergilenmesi ve katılımcıların Filistin’e yönelik dayanışma mesajları ile sona erdi. Etkinlik boyunca katılımcılar, Filistin halkının yaşadığı zorluklara karşı duyarlılıklarını göstermenin yanı sıra, barış ve kardeşlik mesajları verdiler.