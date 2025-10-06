Elbistan Belediyesi, Elbistan Edebiyat ve Sanat Derneği ile Filosofya Yayın Evi iş birliğiyle Pınarbaşı Mesire Alanı’nda açılan fuar, 100’den fazla yazar ve şairi okuyucularıyla bir araya getirme noktasında kritik bir rol üstlendi.

Ancak fuar, sadece edebiyat şölenine değil, duygusal anlara da sahne oldu. Yazar Kezziban Götürler'in kaleme aldığı ve 2023 yılında yayımlanan ve yoğun ilgi gören "Bakıcı Değil Evlat'ım" isimli kitabının gücü, bir yazar-okuyucu buluşmasıyla somutlaştı.

Kalemden Gönüle Uzanan Köprü

Kitabı okuduktan sonra derinden etkilenen bir okuyucu, duygularını sosyal medyada çektiği bir video ile dile getirdi. Kitabın yarattığı sarsıcı etkiyi ve bıraktığı izleri anlatan bu video, kısa sürede yazar Kezziban Götürler'e ulaştı.

Okuyucusunun samimiyetinden ve kitabının yarattığı tesirden etkilenen Götürler, bu özel hayranını hemen 1. Elbistan Kitap Fuarı'na davet etti.

"Bakıcı Değil Evlat'ım" Yürekleri Birleştirdi

Yazar Kezziban Götürler ve okuyucusunun fuardaki standda gerçekleşen buluşması, adeta bir duygu tufanına dönüştü. Sosyal medyadan başlayıp fuar alanına taşınan bu an, kitabın yalnızca sayfalardan ibaret olmadığını, derin bir insani bağ kurduğunu gösterdi. Okuyucunun gözyaşları ve yazarın sarılması, "Bakıcı Değil Evlat'ım" eserinin okuyucu üzerindeki sarsılmaz etkisinin ve toplumsal hassasiyetinin en güçlü kanıtı oldu.

Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen edebiyat tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği bu buluşma, Elbistan Kitap Fuarı'nın kitapların iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca düzenlenen kitap fuarında her sabah "İyiliğin Yol Haritası" kitabının yazarı Mehmet Bakırcı ve "Bakıcı Değil Evlat'ım" kitabının yazarı Keziban Götürler, yazarlara kahvaltı ikram ederek Elbistan halkının misafirperverliğini bir kez daha gösterdi.