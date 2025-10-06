Üniversite hayaliyle sınava giren binlerce aday, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. İlk yerleştirme sonuçlarında istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler için önemli olan ek tercihler, üniversite kayıt tarihleri yaklaşırken büyük bir merak konusu oldu. Peki, YKS 2025 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte bilinmesi gerekenler…

YKS Ek Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, ek tercih başvurularının tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemlerini hızla tamamlayarak sonuçları ilan edecek. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da sonuçların en geç 13 Ekim tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca erişebilecek.

Ek Tercih Nedir ve Kimler Katılabilir?

Ek tercih dönemi, ilk yerleştirmede istediği bölüme yerleşemeyen veya tercihlerini değiştirmek isteyen adaylara sunulan ikinci bir şans olarak öne çıkıyor. Bu dönemde adaylar, kontenjan açığı bulunan bölümler arasından tercihte bulunabilirler. Ancak ek tercih yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde başvuruların tamamlanması gerekiyor.

Kayıt İşlemleri ve Önemli Tarihler

Ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra adayların kayıt işlemlerini ilgili üniversiteler aracılığıyla yapmaları gerekecek. Kayıt tarihleri, ÖSYM’nin yayımlayacağı yerleştirme sonuçları ile adayların sonuç belgelerinde detaylı şekilde yer alacak. Kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurulmaması veya kayıt işlemlerinin tamamlanmaması halinde, adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kayıt İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kayıt tarihleri kesinlikle takip edilmeli, gecikme yaşanmamalıdır.

Kayıt sırasında istenen belgeler önceden hazırlanmalı ve eksiksiz teslim edilmelidir.

Bazı üniversiteler kayıt işlemlerini online platformlar üzerinden de kabul edebilmektedir; bu nedenle üniversitenin kayıt kılavuzu dikkatlice incelenmelidir.

Detaylı bilgi ve kılavuz için ÖSYM’nin resmi internet sitesini takip etmeyi unutmayınız.