İl Emniyet müdürlüğünden Yapılan açıklamaya göre: Kasten Öldürme suçundan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs ile Nitelikli Cinsel Saldırı ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından toplam 27 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. İşlemlerinin ardından her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.