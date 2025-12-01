Trafikten asayişe, narkotik suçlarla mücadeleden kaçakçılığa kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi.

Asayiş uygulamalarında önemli miktarda yasa dışı silah ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı:

40.939 şahıs sorgulandı. 81 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar sırasında 10 adet Ruhsatsız Tabanca, 40 adet Tabanca Fişeği, 6 adet Kurusıkı Tabanca ve 7 adet Kesici Delici Alet ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 46 olaya müdahale edildi ve 54 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen maddeler arasında: 50,83 gram Metamfetamin, 9,82 gram Esrar, 20,7 gram Eroin, 342 adet Captagon hap, 82,04 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 42,56 gram Sentetik Ecza yer aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'de ise 17 şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 3522 paket makaron, 188 kutu makaron, 7,26 kg tütün, 14 adet tabanca şarjörü ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Emniyetin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele faaliyetlerinde de önemli rakamlara ulaşıldı: 37 araç denetlendi. 2182 şahıs sorgulandı 15 şahıs Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ayrıca 2 aranan şahıs yakalandı.

Trafik Tescil ve Denetleme faaliyetleri kapsamında bir hafta içinde: 23.898 araç ve 2.278 motosiklet denetlendi. 3.743 araç sürücüsü alkol denetimine tabi tutuldu. Toplamda 3.815 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığının devam edeceğini bildirdi.