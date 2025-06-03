Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi, halk sağlığını tehdit eden Kist Hidatik hastalığına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir farkındalık kampanyası başlattı.

Kampanya çerçevesinde, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nadide Demir Mercan, Kist Hidatik hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Mercan, bu hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşabilen ciddi bir paraziter enfeksiyon olduğuna dikkat çekerek, özellikle erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Birimi, kentin çeşitli noktalarına afişler asarak ve bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşlara ulaşmayı hedefledi. Broşürlerde hastalığın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve hijyen kurallarına dair bilgiler yer aldı.

Yetkililer, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bu hastalığa karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Kist Hidatik hastalığının çoğunlukla köpek ve diğer etçil hayvanların dışkısı ile bulaştığı, bu nedenle temizlik kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığını korumak adına bu tür bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirirken, vatandaşların da kendi sağlıklarını korumak için alınan önlemlere duyarlılıkla yaklaşmaları gerektiğini hatırlattı.