İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Sassuolo maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

INTER - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram

Sassuolo

Cragno; Toljan, Viti, Erlic, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti