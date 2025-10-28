Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programı, öğrencilerin sergilediği birbirinden anlamlı gösterilerle adeta bayram havasına dönüştü.

Kırmızı-beyaz renklerle süslenen okul alanında, minik yüreklerin seslendirdiği şiirler, marşlar ve dans gösterileri izleyenleri duygulandırdı.

Öğrencilerin elinde dalgalanan Türk bayrakları, gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı.

Programın açılışında saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalar büyük beğeni topladı.

Ardından sahneye çıkan öğrenciler, Cumhuriyet’in ilanını anlatan canlandırmalarla izleyenleri geçmişe götürdü. Her bir gösteri, hem öğretmenlerden hem de velilerden uzun süre alkış aldı.

İsmail Kurtul İlkokulu yönetimi, bu anlamlı günde Cumhuriyet’in değerlerini yeni nesillere aktarmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin özverili çalışmalarını takdir etti.

Kutlama programının sonunda ise öğrenciler, Cumhuriyet’in kendileri için taşıdığı anlamı ve duygu dolu düşüncelerini samimi cümlelerle dile getirdi.