Kararlılık Filosu'nun umut yolculuğu İsrail güçlerinin engelleme çabalarına rağmen devam ediyor.

Güncel bilgilere göre Sumud Filosu, hâlen Akdeniz'in uluslararası sularında Gazze istikametine doğru yol alıyor. Ancak İsrail donanmasının bölgedeki yoğun devriye faaliyetleri nedeniyle filo zaman zaman rotasını değiştirmek zorunda kalabiliyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na bağlı bazı gemilerin "güvenli bir şekilde durdurulduğunu" ve gemidekilerin İsrail limanına transfer edildiğini bildirse de 39'u Türk olmak üzere çok sayıda aktivist İsrail güçleri tarafından zorla alıkonuldu. Alıkonulan aktivistler İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı'na getirildi.

Donanmanın gemilere, "aktif bir çatışma bölgesine yaklaştıkları" gerekçesiyle rotalarını değiştirmeleri talimatı verdiği de belirtildi. Ancak Kararlılık Filosu'nun direnişindeki kararlı duruşu karşısında İsrail güçleri tekneleri kuşatıp su püskürterek sabote etmeye ve donanmaya zarar vermeye çalıştı. Tekneler bu saldırı girişiminin ardından devrilme tehlikesi yaşadı.

Uluslararası kamuoyunun yakından izlediği gelişmeler, Doğu Akdeniz’de tansiyonu giderek yükseltiyor. Filoda bulunan insani yardım gönüllüleri, maruz kaldıkları sert müdahaleye rağmen Gazze’ye ulaşma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor. İsrail’in müdahalesi, çeşitli insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından sert biçimde eleştirilirken, olayın bölgedeki insani kriz üzerinde daha fazla baskı oluşturmasından endişe ediliyor.