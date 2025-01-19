Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek veren göstericiler, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önündeki Begin Caddesi'nde toplanarak Başbakan Netanyahu'dan anlaşmanın tüm aşamalarıyla uygulanması talebinde bulundu.

İsrailli esir ailelerinin yaptığı haftalık basın açıklamasında, Başbakan Netanyahu'ya "savaşın bittiğini ve anlaşmanın şartlarının tam olarak yerine getirileceğini" kamuoyuna duyurması çağrısı yapıldı.

Ellerindeki pankartlarla bir araya gelen İsrailliler ateşkesin bir an önce tüm aşamalarıyla uygulanması talebinde bulundu.