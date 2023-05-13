Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.

İnönü Stadyumu ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu için başvuruda bulunan ancak bu talepleri reddedilen İstanbul temsilcisi, son olarak Kasımpaşa ile anlaşma sağlamış ve maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanmasını sağlamıştı.

"Bizim için önemli olan gişe geliri"

Taleplerini reddeden Beşiktaş'a serzenişte bulunan İstanbulspor, "Beşiktaş'ın stadının neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadı'nı istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız." demişti.