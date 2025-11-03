Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştirilen zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor.

Zirvenin ana gündeminde, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların artırılması ve bölgedeki sivillerin korunması yer alıyor. Katılımcı ülkeler, hem uluslararası toplumun sorumluluklarını hem de Gazze’de yaşanan insani krizin acilen hafifletilmesi için atılması gereken adımları masaya yatırıyor.

Toplantıda ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının korunması, iki devletli çözüm vizyonunun yaşatılması ve bölgesel barışın yeniden tesis edilmesi konularının da ele alınması bekleniyor. Türkiye’nin diplomatik çabaları, özellikle Batılı ülkelerin daha aktif bir rol üstlenmesi ve Birleşmiş Milletler nezdinde ortak bir irade oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

Zirvenin sonunda, katılımcı ülkelerin ortak bir deklarasyon yayımlayarak Gazze’deki şiddetin durdurulması ve barış sürecinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunmaları bekleniyor.