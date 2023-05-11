Süper Lig'in 34. haftasında hem şampiyonluk yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede İstanbulspor ile lider Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Bu kritik mücadele öncesinde İstanbulspor, Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olmasından dolayı maça yer arıyordu. Yapılan duyuruya göre maçın oynanacağı stadyum belli oldu.

Kasımpaşa'nın sahasında oynanacak

TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.