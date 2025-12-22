Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan rapor kapsamında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi;

TR Dizin tarafından taranan dergilerde yayımlanan öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasında Türkiye genelinde 11. sırada,

Kategori normalize atıf etki sıralamasında 10. sırada,

İlk %10’luk dilimde bulunan dergilerdeki yayın sayısı sıralamasında ise 22. sırada yer alarak araştırma ve akademik yayın performansını bir kez daha ortaya koydu.

Elde edilen bu sonuçlar, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin kısa sürede akademik üretkenlik, nitelikli yayın ve bilimsel etki alanlarında gösterdiği istikrarlı yükselişi somut verilerle teyit etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan: “Bilimsel üretimi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, elde edilen başarının üniversitenin araştırma odaklı vizyonunun bir sonucu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda elde ettiğimiz bu sıralamalar, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesinin ve akademik niteliğinin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve nitelikli yayın üretimini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor, akademisyenlerimizi bu doğrultuda güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadromuza teşekkür ediyor, üniversitemizi daha ileriye taşıyacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, önümüzdeki dönemde de araştırma ekosistemini güçlendirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktılar üretmeye ve yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.