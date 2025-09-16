Sivil Savunma Amiri Cihan Tolunbike’nin koordinasyonunda düzenlenen eğitimde, yangın ve afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında üniversite personeline kapsamlı bilgi verildi.
Eğitim kapsamında, olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve yangın tüplerinin etkin kullanımı detaylı şekilde aktarıldı.
Teorik bilgilendirme sonrasında gerçekleştirilen tatbikatla, yangın tüpü kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi. Tatbikatta personelin yangına müdahale yöntemlerini birebir deneyimlemesi sağlandı.
İstiklal Üniversitesi yönetimi, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, personelin olası yangın ve afet durumlarına karşı bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.