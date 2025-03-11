Takımın mücadelesini sezon sonuna kadar sürdüreceğini belirten Akarca, önlerinde kritik bir Ordu maçı olduğuna dikkat çekerek, “Lig henüz bitmiş değil. Önümüzde sekiz maç ve alınacak 24 puan var. Takım olarak iyi bir performans sergiliyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreçte taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların yanında olduğunu bilmek, takımımızın motivasyonunu artırıyor” dedi.

Akarca, kulübün sadece sezonluk başarılar için değil, uzun vadeli bir yapılanma ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturma hedefiyle çalıştığını ifade ederek, “Bu şehirde spora kalıcı bir değer katmak istiyoruz. Şampiyonluk hedefimiz elbette var ama yolun sonunda ne olursa olsun, mücadelemiz her zaman devam edecek” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Akarca’nın liderliğinde hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.