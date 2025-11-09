TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, bu hafta sahasında Muş Spor’u konuk edecek. Mücadele, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 13.00’te, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Akdo Park Stadyumu’nda oynanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve futbolcular hafta boyunca yoğun bir antrenman programıyla hazırlıklarını sürdürürken, şehirde maç heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı.

Taraftarlar, “Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un sahasında galibiyet serisine devam etmesini bekliyoruz” diyerek takımlarına tam destek veriyor.

Termik Santrali’nde Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Zehirlendi
