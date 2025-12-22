Başkan Öksüz, küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin sektörü derinden etkilediğini belirterek, 2025’in tekstil sektörü açısından oldukça zorlu bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Enflasyon başta olmak üzere artan maliyetlerin üretimden ihracata kadar her aşamada baskı oluşturduğunu vurgulayan Öksüz, sektör temsilcilerinin büyük fedakârlıklarla ayakta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Ham madde, enerji ve işçilik giderlerindeki yükselişin rekabet gücünü zorladığını kaydeden Öksüz, buna rağmen Türk tekstil sektörünün üretim kabiliyetini ve ihracat azmini korumaya çalıştığını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan makroekonomik sorunlara da dikkat çeken İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, küresel daralma, jeopolitik gelişmeler ve talep dalgalanmalarının sektör üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirtti.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen tekstil sektörünün esnek yapısı ve güçlü tecrübesiyle süreci yönetmeye çalıştığını ifade eden Öksüz, geleceğe dair umutlarını koruduklarını sözlerine ekledi.