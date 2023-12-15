Alanlarının İşgali suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.K, kasten Yaralama suçundan hakkında 1 yıl 14) ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.D, taksirle Ölüme Neden Olma suçundan hakkında 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan B.D, açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan N.O, bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.E, kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.G. isimli şahıslar yakalandı.