İlk operasyon, Afşin İlçesi Emirli Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs 2003 tarihinde kardeşini öldüren ve bir kişiyi yaraladıktan sonra firar eden C.B. (63) isimli şahsın, 22 yıldır Ş.Ö. (61) adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığı tespit edildi.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda zanlının Afşin Gerger Mahallesi’nde annesinin evine geldiği belirlendi.

Adli makamlardan alınan izinle 07 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla C.B. yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İkinci operasyon ise Onikişubat İlçesi Hacımustafa Mahallesi'nde yapıldı.

“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 14 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (45) isimli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlü de adli işlemlerinin ardından Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.