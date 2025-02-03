Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felakette yaşamını yitirenler dualarla anıldı.
Depremlerin derin izlerini silmek adına çeşitli programlar gerçekleştirildi.
Kadın ve Demokrasi Derneği de afetin yıl dönümünde depremzedeleri yalnız bırakmadı.
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran, BAYKAR Konteyner Kent'teki KADEM Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında depremzede vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bu anlamlı günde dayanışma mesajı verdi.
KADEM tarafından kadınlarına helva ikramında bulunuldu. Ziyaret sırasında depremzedelerle sohbet eden KADEM heyeti, Kadem sayesinde depremin yaralarının sarıldığının altını çizdi.