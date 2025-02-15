Piazza AVM'de başlayan festivalde, kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Festivalin açılışında konuşan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, kadın emeğinin üretimini, girişimciliğini kutlamak, desteklemek ve büyütmek için bir arada olduklarını söyledi.

Festivalde, Hataylı kadın girişimcilerin de yer aldığını, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ortak acılarının birlik ve dayanışmayla sarılacağını belirten Kenger, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki Kahramanmaraş bir deprem şehri, tıpkı Hatay gibi. İki şehir olarak ortak bir acıya sahibiz ve yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyoruz. Bu inançla, 'acımız ortak, gücümüz bir' diyerek, Hataylı kadın girişimcilerimizi, Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Çiğdem Kral ve ekibinin katkılarıyla festivalimize davet ettik. Bu değerli dayanışma için kendilerine içten teşekkür ediyorum. Bizler, üreten, emek veren, ticarete atılan ve kendi ekonomisini yöneten kadınlar olarak yalnızca kendi hayatlarımızı değil, çevremizi ve geleceğimizi de değiştiriyoruz."

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz ise yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi

“Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu olarak düzenlediğimiz bu festivalde, kadın emeğini, girişimciliğini ve üretkenliğini desteklemeyi amaçlıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınlar, toplumun her alanında üretkenlikleri, azimleri ve yaratıcılıklarıyla fark yaratıyor. Burada bulunan girişimci kadınlarımız da el emeği göz nuru ürünlerini geniş kitlelere ulaştırarak hem ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hem de üretim süreçlerinde daha fazla yer almayı hedeiyor” dedi. Festivalin, sadece alışverişin değil, aynı zamanda kadın girişimciliğinin, dayanışmanın ve paylaşımın bir merkezi olacağını ifade eden Öksüz, “Burada birbirinden değerli girişimcilerimizin ürünlerini keşfedecek, yeni iş birlikleri kuracak ve kadın emeğinin gücüne hep birlikte tanıklık edeceğiz” şeklinde konuştu

Burada bir selamlama konuşması yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da kadın girişimcilerin deprem sonrası toparlanma sürecinde gösterdiği çabaya dikkat çekerek önemli desteklerin sağlandığını belirterek şunları dile getirdi;

“6 Şubat depremlerinden sonra kadın girişimcilerimizin yeniden hayata tutunmaları için Ticaret ve Sanayi Odamız ile Kadın Girişimciler Kurulumuz büyük bir özveriyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Kadın girişimcilerimizin üretimde ve iş dünyasında güçlü bir şekilde var olabilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da burada yaptığı konuşmada şunları söyledi

Festivalin açılışı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu,TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Festival, yarın sona erecek.