Program, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

Başkan Buluntu, kadın girişimciliğinin bölge kalkınmasındaki önemine değinerek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından EBRD(Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Türkiye ve Azerbaycan Bölge Müdürü Serpil Çetinçift, kadın girişimcilere hitaben yaptığı konuşmada, kadınların iş dünyasında daha güçlü yer alabilmesi için yürütülen çalışmaları paylaştı.

Toplantıda söz alan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Başkanı Betül Zabun Kenger ise, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin sadece bireyler için değil, toplumun tamamı için değer taşıdığını vurguladı.

EY Danışmanlık Bölümü Müdürü Elif Cebeci de projeye dair detaylı bilgiler verdi.

Cebeci, projenin kadın girişimcilere sunduğu katkıları anlatarak, uygulanan stratejilerin sahada nasıl bir etki oluşturduğunu örneklerle açıkladı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu bu tür projelerle kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.