'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.

Nikahtan kareleri paylaşan Ezildi'nin eşinin gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.

"SADE VE GÜZEL"

Gamze Türkmen'in gelinliğine beğeni yağdı. Sosyal medyada gelin için "Çok sade ve güzel" yorumları yapıldı.

Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen isim, 500 bin TL nişan harcaması yaptığını söylemişti.