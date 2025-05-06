'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.

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Nikahtan kareleri paylaşan Ezildi'nin eşinin gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.

"SADE VE GÜZEL"

Gamze Türkmen'in gelinliğine beğeni yağdı. Sosyal medyada gelin için "Çok sade ve güzel" yorumları yapıldı.

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Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı.

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Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen isim, 500 bin TL nişan harcaması yaptığını söylemişti.

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