Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılım ve coşkuya sahne oldu.

Programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK PArti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz yer aldı. Ayrıca, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da etkinlikte görüldü.

Yoğun yağışın olumsuz etkilerine rağmen, İstanbul’daki Kahramanmaraşlılar salonu adeta doldurdu; hemşehrilik ruhu en güçlü şekilde hissedildi. Bürokrasiden sivil toplum temsilcilerine, vatandaşlardan oluşan geniş katılım, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesine duyulan bağlılığı ve minnettarlığı ortaya koydu.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Kahramanmaraş’ın kurtuluş sürecinde gösterdiği kahramanlık övgüyle anılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Katılımcılar, kentin tarihine ve kazanılan bağımsızlığa olan inançlarını dile getirerek, Maraş ruhunun geleceğe de ışık tutması gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ın 105. Kurtuluş Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen bu özel program, duygusal anlarla son buldu ve katılımcılar, geçmişin gururunu geleceğe taşımak adına bir araya geldiklerini belirtti.