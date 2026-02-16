Kahramanmaraş’ta önümüzdeki 5 gün boyunca hava koşulları değişken seyredecek. Haftanın ilk günü parçalı bulutlu geçerken, hafta ortasında yağmur ve sağanak etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise yeniden parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Gün Gün Hava Durumu

16 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu.

En düşük 8°C , en yüksek 18°C .

17 Şubat Salı: Yağmurlu.

En düşük 9°C , en yüksek 14°C .

18 Şubat Çarşamba: Sağanak yağışlı.

Gün boyu yağış etkili, sıcaklık 10°C civarında.

19 Şubat Perşembe: Çok bulutlu.

En düşük 5°C , en yüksek 15°C .

20 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu.

En düşük 7°C, en yüksek 16°C.

Uyarı

Salı ve çarşamba günleri beklenen yağmur ve sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri ve kaygan zemin oluşabileceği için vatandaşların dikkatli olması istendi.