Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokaklara taştı. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü, büyük bir heyecan ve gururla kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen kutlama programı kapsamında, Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Coşkunun doruğa ulaştığı etkinliğe; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüş boyunca Türk Bayrakları ve meşalelerle aydınlanan güzergâhta marşlar hep bir ağızdan söylendi. Vatandaşlar yürüyüş güzergâhı boyunca balkonlardan ve yol kenarlarından katılımcılara alkışlarla destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,