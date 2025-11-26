Klinik ekibi, 100’üncü açık kalp ameliyatını (bypass) başarılı bir şekilde gerçekleştirerek hastanın tedavi sürecini sorunsuz şekilde başlattı.

Şubat ayında kapılarını açan KVC Kliniği, modern altyapısı ve deneyimli sağlık ekibiyle bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli kalp cerrahisi hizmetini sunmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen 100. ameliyatın, deprem sonrası sağlıkta güçlendirme çalışmalarının somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Ameliyat edilen Muammer Haydaroğlu’nun operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ve serviste takiplerinin sürdüğü öğrenildi.

Hastane yönetimi, kısa sürede elde edilen bu başarının, hem Kahramanmaraş’ın sağlık kapasitesinin yükseldiğini hem de bölge halkının ileri düzey cerrahi hizmetlerine artık çok daha kolay ulaşabildiğini vurguladı.

KVC Kliniği’nin art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, hastane personelinin özverili çalışması ve modern tıbbi donanımın sağladığı imkânlarla birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerinin yeni bir seviyeye taşındığını gösteriyor.