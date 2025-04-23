Öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler, öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri, kortej yürüyüşü ve müzikli gösterilerle bayram coşkusunu sahneye taşıdı. Öğrenciler, hazırladıkları özel gösterilerle 23 Nisan’ın anlam ve önemini vurgularken, etkinliklere katılan herkesin yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş Doğa Koleji, bu özel günde çocukların özgürlüğü, milli egemenlik ve birlik mesajlarını bir arada verdikleri renkli ve anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi.