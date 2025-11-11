5 Günlük Hava Tahmini: Yağış ve Soğuk Birlikte Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kahramanmaraş ve ilçeleri için 12–16 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, kent genelinde Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başlayacak, hafta sonuna doğru ise kuvvetli sağanak ve don olayları görülecek.

Çarşamba Günü İlk Sinyaller Geliyor

12 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş merkezde hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 10–22 derece arasında seyredecek.

Göksun (1/16 derece), Afşin (3/18 derece) ve Andırın (6/17 derece) çevresinde ilk sağanak yağışlar bekleniyor.

Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu’nda gün çok bulutlu geçecek.

Perşembe Günü Yağışlar Genele Yayılıyor

13 Kasım Perşembe günü itibarıyla yağışlar il geneline yayılacak.

Kahramanmaraş merkez (11/23 derece), Türkoğlu (11/23 derece) ve Pazarcık (11/21 derece) dahil tüm ilçelerde sağanak yağış görülecek.

Gece sıcaklıkları özellikle kuzey ilçelerde belirgin şekilde düşecek. Göksun’da -1 derece ölçülmesi bekleniyor.

Kritik Günler: Cuma ve Cumartesi “Kuvvetli Sağanak” Uyarısı

Meteoroloji uzmanları özellikle 14–15 Kasım (Cuma ve Cumartesi) günleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Cuma günü Kahramanmaraş merkez (9/17 derece) yağışlı olacak, kuzey ilçelerde sıcaklık 0 dereceye kadar inecek.

Cumartesi günü hava daha da soğuyacak; Göksun’da -4 derece, Çağlayancerit’te -1 derece bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Pazar Günü Yağış Gidiyor, Dondurucu Soğuk Geliyor

16 Kasım Pazar günü yağışlı hava bölgeyi terk edecek ancak dondurucu soğuklar etkisini gösterecek.

Göksun’da sıcaklık -6 dereceye, Çağlayancerit’te -2 dereceye, Andırın’da -1 dereceye kadar düşecek.

Bu durum özellikle kuzey ilçelerde zirai don riski oluşturacak.

Kahramanmaraş merkezde ise hava 7–16 derece arasında, parçalı bulutlu olacak.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, önümüzdeki günlerde etkili olacak yağış ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması, araç sürücülerinin yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli davranması gerektiğini belirtti.