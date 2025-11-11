Olay, Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6’ncı kattan 3’üncü kata aniden düştü.

Çarpmanın etkisiyle asansörde büyük panik yaşanırken, bir kişi ayağını kırdı, diğer dört kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Apartmanda kısa süreli panik yaşanmasına neden olan olayla ilgili polis ve teknik ekipler inceleme başlattı.

Yetkililer, asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için teknik denetim yapılacağını bildirdi.