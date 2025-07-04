Yapılan açıklamada, coğrafi işaretle koruma altındaki Kahramanmaraş Dondurması'nın adının ve üretim şeklinin yalnızca yetkili üreticiler tarafından kullanılabileceği hatırlatıldı. Buna rağmen, son günlerde Gaziantep’te faaliyet gösteren bir işletmenin “Maraş Usulü” ibaresini izinsiz ve haksız şekilde kullanarak satış yaptığı tespit edildi.

"Taklitlere Asla Müsamaha Göstermeyeceğiz"

KMTSO Başkanı Buluntu, bu durumun tüketiciyi yanıltıcı ve rekabeti bozan bir davranış olduğunu vurgulayarak, ilgili işletme hakkında yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Başkan Buluntu imzasıyla yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş Dondurması, sadece bir tatlı değil; şehrimizin kimliği ve ustalığının sembolüdür. Taklit edilmesine asla göz yummayacağız. Bu kültürel ve ticari değerin izinsiz şekilde sahiplenilmesine karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Coğrafi İşaret 2018'den Beri Koruma Altında

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 18 Nisan 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen Kahramanmaraş Dondurması'nın adı ve üretim yöntemi, yalnızca tescil kriterlerine uygun ve yetkili üreticiler tarafından kullanılabiliyor.

Yetkililer, hem üreticileri hem de tüketicileri bu konuda daha dikkatli olmaya çağırırken, her türlü izinsiz kullanım ve kötüye uygulamanın takipçisi olacaklarını belirtti.