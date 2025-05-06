Pazarcık’a bağlı Karabıyıklı Mahallesi’nde 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan santral, toplamda 140 Milyon TL’lik yatırımla inşa edildi. 6 megavat kurulu güce sahip olan tesiste çift taraflı 10 bin 400 güneş paneli ile birlikte tüm inventör ve trafo kurulumları tamamlanmış durumda. Ayrıca santralin idari binası da bitirilerek hizmete hazır hale getirildi. Projede son aşama olarak enerji nakil hatlarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş GES faaliyete geçecek ve resmi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılaması beklenen tesis, enerji maliyetlerinde her ay yaklaşık 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlayacak. Elde edilen bu tasarrufun yeni yatırımların finansmanında kullanılması planlanırken, şehir genelinde ekonomik kalkınmaya da önemli bir katkı sunulacak. Güneş Enerji Santrali tamamlandığında, Kahramanmaraş’ta yerel yönetimler eliyle inşa edilen en büyük güneş enerji santrali unvanını alacak. Bu önemli proje, hem çevre dostu yapısıyla hem de enerji maliyetlerini düşürmesi açısından şehir için stratejik bir kazanım olarak öne çıkıyor.