1.Yeşilgöz

İlk durağımız Yeşilgöz. Türkiye’nin ‘Nazar Boncuğu’ olarak nitelendirilen ve yeşilin her tonuyla çevrelenmiş bu eşsiz manzara şehrin doğal mirasları arasında özel bir yere sahip. Buz gibi suyu ve yemyeşil ağaçlarla bezenmiş doğal görüntüsüyle ziyaretçiler yalnızca manzaranın tadını çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda oturma alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalarla da konforlu bir gezi imkanı bulacak. Özellikle hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir rota olan Yeşilgöz, piknik yapmak isteyen ailelerden, fotoğraf tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiyi cezbediyor.

2. Ali Kayası Cam Terası

Kent merkezine 20 km uzaklıkta bulunan ve 160 metre yüksekliğe sahip olan Ali Kayası Cam Terası, Menzelet Barajı ve Güredil Kalesi'ne bakan sarp bi' kayanın zirvesine inşa edilmiştir.

Rivayete göre, Hz. Ali seferlerin birinde Kahramanmaraş-Göksun arasında kalan bir dağda konaklamak için atı Düldül'ün ayaklarını sertçe yere basması sonucunda, buradaki bir kaya üzerinde atının ayaklarının izi kaldığı söylenmektedir.

3. Tarihi Maraş Çarşısı

El yapımı bakır eşyalar, geleneksel tekstil ürünleri, maraş işi oymacılık ve işlemecilik ürünleri ve tabii ki meşhur Maraş dondurması… Bu çarşılar, hem alışveriş yapmak hem de yerel kültürü yakından tanımak için ideal.

Kahramanmaraş’ın kalbinde yer alan Tarihi Maraş Çarşısı, geçmişten günümüze uzanan zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden kalma bu çarşı, dar sokakları, ahşap kepenkli dükkânları ve taş yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi gibi.

4.Döngel Mağaraları ve Şelaleleri

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 35. km'sinde yer alan ve araba ile 20 dakikada ulaşılan Döngel, üst üste ve birbirine bağlı üç mağaradan oluşmaktadır. Bölgedeki en önemli mağaralardan biri olan mağaranın tabandan tavana kadar olan yüksekliği 102 metredir. Mağaranın etekleri ceviz ve çınar ağaçları ile kaplı, yemyeşil bir dinlenme ve piknik alanından oluşmaktadır. Bazı kısımları ziyarete açık olan bu mağaralar, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için etkileyici bir deneyim sumaktadır.

5. EXPO 2023

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan EXPO 2023 alanı, doğa dostu şehircilik, kültürel çeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam temalarıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Geniş peyzaj alanları, tematik bahçeleri, kültürel yapıları ve eğlence alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden bu dev organizasyon, şehre hem nefes aldırıyor hem de sosyal bir yaşam alanı sunuyor. EXPO 2023 alanının içerisinde bulunan organizasyonlar şöyle:

Aquapark ve Eğlence Parkı

Hobi Evleri / Hobi Bahçeleri

Amfi Tiyatro

Arasta Kültür Çarşısı

EXPO Kulesi

“Toprak Ana” Kinetik Heykel

Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi

Kahramanmaraş'a yolunuz düştüyse bu lezzetleri tatmadan dönmeyin.

Maraş Dondurması: Doğal keçi sütünden, özel dövme usulüyle yapılan, kendine has kıvamıyla serinletici bir lezzet.

Eli Böğründe: İnce açılmış hamurun içine kıymalı harç konup katlanarak yapılan, taş fırında pişen yöresel kebap.

Maraş Tarhanası: Yoğurt, buğday ve sebzelerle yapılan geleneksel, lezzetli bir kıtır.

Maraş Çöreği: Tereyağlı, hafif tatlı ve yumuşak yapısıyla Maraş’ın kendine has geleneksel hamur işi.