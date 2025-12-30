Sektörde dayanışma ruhunu canlı tutmayı amaçlayan dernek, bu kapsamda Dernek Başkanı Murat Sevilir öncülüğünde, üyelerin yoğun katılımıyla anlamlı bir birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda dernek üyeleri bir araya gelerek hem mesleki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu hem de günlük iş temposunun stresinden uzak, keyifli anlar yaşadı.

Aynı sofrada buluşmanın verdiği sıcaklıkla, sektörün sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri konuşulurken; birlik ruhunun güçlenmesi adına önemli mesajlar verildi.

Yemek programında konuşan Dernek Başkanı Murat Sevilir, Kahramanmaraş Halı Yıkamacılar Derneği’nin yalnızca mesleki bir çatı değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ailesi olduğunu vurguladı.

Sevilir, “Üyelerimizin moral ve motivasyonu bizim için son derece önemli. Birlikte güçlüyüz ve bu tür buluşmalarla hem kardeşliğimizi pekiştiriyor hem de sektörümüzün geleceğine dair ortak bir vizyon oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Etkinlik boyunca üyeler arasında karşılıklı sohbetler, fikir paylaşımları ve samimi diyaloglar dikkat çekerken, organizasyonun sektörel dayanışmaya katkı sunduğu gözlemlendi.

Dernek üyeleri, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin hem mesleki gelişim hem de sosyal bağların güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.