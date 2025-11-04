Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti.

Toplantıda; Kahramanmaraş’ın enerji alanındaki mevcut durumu, şehir genelinde yürütülen enerji yatırımları ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulması noktasında ihtiyaç duyulan yeni projeler ele alındı.

Ayrıca depremin ardından güçlendirilen altyapı çalışmalarının son durumu, yenilenebilir enerji kaynaklarının şehirdeki potansiyeli ve yeni enerji hatlarının planlamasına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, enerji altyapısının güvenli ve sürdürülebilir şekilde planlanması bizim için büyük önem taşıyor. Bugün de 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz ve il başkanımızla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’ı ziyaret ederek devam eden çalışmalar ve şehrimizin ihtiyaçları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’a şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.