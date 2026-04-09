Sağanak Yağışlar Kapıda
Kahramanmaraş’ta 9 Nisan Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlayacak.
Özellikle cuma ve cumartesi günleri yağışların kuvvetli olması beklenirken, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu (Gün Gün)
9 Nisan Perşembe
- 🌧️ Gökgürültülü sağanak yağışlı
- 🌡️ 8°C / 17°C
- 💧 Nem: %36 – %95
👉 Gün boyu aralıklarla yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar etkisini artırabilir.
10 Nisan Cuma
- ⛈️ Kuvvetli gökgürültülü sağanak
- 🌡️ 10°C / 17°C
- 💧 Nem: %60 – %96
👉 Haftanın en riskli günlerinden biri. Ani sağanak ve su baskınlarına dikkat!
11 Nisan Cumartesi
- ⛈️ Kuvvetli sağanak devam ediyor
- 🌡️ 8°C / 13°C
- 💧 Nem: %70 – %96
👉 Sıcaklık ciddi düşüyor. Hem yağmur hem serin hava etkili olacak.
12 Nisan Pazar
- 🌧️ Sağanak yağışlı
- 🌡️ 7°C / 16°C
- 💧 Nem: %35 – %94
👉 Yağışlar sürüyor ancak cumartesiye göre biraz daha hafif.
13 Nisan Pazartesi
- 🌫️ Puslu
- 🌡️ 5°C / 17°C
- 💧 Nem: %29 – %70
👉 Yağışlar bitiyor, ancak sabah saatlerinde serin ve puslu hava etkili olacak.
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer:
- Ani yağışlara karşı tedbir alınması
- Trafikte dikkatli olunması
- Sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olunması
gerektiğini vurguluyor.