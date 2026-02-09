Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçerken, sabahın ilk saatlerinde özellikle ova ve vadi tabanlarında yer yer yoğun sis görülecek.

Yetkililer, yarından itibaren ve hafta boyunca zaman zaman yağışların etkili olacağını, özellikle perşembe gecesi, cuma ve cumartesi günleri yağışların daha kuvvetli olabileceğini bildirdi.

Ilık Ama Yağışlı Bir Süreç

Önümüzdeki günlerde İzlanda Alçak Basıncı etkisiyle Kahramanmaraş’ın genel olarak ılık ve yağışlı hava kütlelerinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar,

Alçak ve merkez ilçelerde ise kuvvetli yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji kaynakları, şubat ayının ikinci yarısında soğuk hava senaryolarının güçlendiğini, ilerleyen günlerde daha soğuk hava ve kar ihtimallerinin artabileceğini belirterek, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 12–13 °C

Göksun, Nurhak: 4–5 °C

Afşin: 9 °C

Elbistan: 9 °C

Ekinözü: 8 °C

Çağlayancerit: 5 °C

Andırın: 9 °C

9–13 Şubat Arası Hava Tahmini