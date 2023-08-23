Duyuruya göre Kahramanmaraş’ta 13 Mahallede su kesintisi yapılacak.

KASKİ’nin yaptığı açıklama şu şekilde: “İçme suyu depo temizliği ve vana değişimi nedeniyle Bugün saat 13:00 -18:00 arası içme suyu kesintisi yapılacaktır.”