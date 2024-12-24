Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlarla ilgili Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 12 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Kalem Tabanca, 215 adet Tabanca Fişeği, 18 adet Şarjör, 6 adet Silah Parçası, 4 adet Bıçak, 5 adet Kurusıkı Tabanca, 15 adet Kurusıkı Tabanca Fişeği, 9 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan O.T ve D.K. isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılıp, H.A.Y. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılarak, E.Ç , A.T. ve M.G. isimli şahıslar İSE tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.