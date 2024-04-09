Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ile Kahramanmaraş İl emniyet müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.

Şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kaymakamlar, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Beşen, kamu kurum müdürleri ve polisler katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem ünlüer burada yaptığı açıklamada 200 yıla yakın bir bilgi birikimi bulunan teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutladık ve şehit ailelerimizle de bir araya geldik ifadelerini kullandı.